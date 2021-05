C’est un fait, les constructeurs auto et moto multiplient leurs véhicules et prototypes électriques. Néanmoins, peu de véhicules peuvent prétendre rivaliser avec l’autonomie et les tarifs véhicules à moteur thermique. En réponse à cette problématique, Kawasaki et Ducati plancheraient sur d’autres alternatives.

Kawasaki : une moto hybride en développement ?

Si les firmes automobiles telles que Toyota ou Honda investissent le créneau de l’hybride depuis une dizaine d’années, la situation est au point mort pour la moto. La difficulté majeure se situe au niveau de l’espace et du poids que demande une telle technologie, incompatible avec l’étroitesse d’un cadre de deux-roues.

Le défi est-il relevé pour Kawasaki ? A priori oui, car son dernier brevet détaille une motorisation hybride entre électrique et thermique : le Kawasaki E-Boost. Relié à la transmission, une propulsion électrique soutient la motorisation thermique. Tout comme sur les voitures hybrides, il serait possible d’alterner électrique sur les courts trajets urbains, et thermique sur le reste du réseau routier. À l’instar d’une Toyota Prius, la batterie autonome se rechargerait en roulant.

Une telle conception pour Kawasaki Heavy Industries ne serait pas étonnante. Loin d’être uniquement spécialisé moto (voir notre dossier à ce sujet), KHI est en point dans l’ingénierie et le secteur aéronautique, autres de ses fers de lance.

De fait, les motorisations moto bénéficient de leurs innovations. On l’a constaté à la grande époque des moteurs turbo avec la GPZ 750 Turbo, et plus récemment avec les compresseurs équipant les H2, H2R, H2 SX et Z H2. L’objectif étant de privilégier la performance en favorisant l’économie de carburant.

À l’instar de Honda et sa dernière NSX (moteur combinant propulsion électrique et V-TEC turbo), une motorisation hybride (avec compresseur ?) par Kawasaki suivrait la logique d’évolution du motoriste.

Reste à savoir si Kawasaki privilégiera le développement de son moteur "E-Boost" ou de son prototype "Endeavor" présenté l’année dernière : une Ninja 100 % électrique équipée d’une boîte de vitesses avec shifter.

On peut toutefois imaginer que ces projets aboutiraient sur une seule et même motorisation hybride, assemblant les deux technologies présentées.

Ducati : un carburant synthétique dans les tuyaux

Racheté par le groupe Volkswagen en 2012, Ducati bénéficierait des recherches de Porsche, qui appartient également au groupe allemand. En effet, Porsche et Siemens Energy travaillent conjointement sur la conception d’un carburant synthétique à base d’hydrogène. Moins polluant et compatible avec la plupart des moteurs thermiques, il serait en mesure de concurrencer le carburant classique.

« Produirons-nous bientôt une Ducati électrique ? Non : nous pensons que pour le type de machines que nous produisons actuellement, une moto électrique ne peut pas garantir le plaisir, l’autonomie, le poids, etc., que les possesseurs de Ducati attendent […] Nous étudions attentivement d’autres solutions pour atteindre zéro ou un minimum d’émissions, comme le carburant synthétique, explique Francesco Milicia, responsable des ventes chez Ducati. D’autres marques de notre groupe comme Porsche se penchent sur cette question et c’est quelque chose que nous envisageons à moyen terme ».

La production du carburant miracle est fixée pour 2022. Cependant, l’hydrogène est une ressource complexe à maîtriser et gourmande en énergie. En vue d’obtenir une rentabilité optimale et un bilan CO2 positif, les énergies renouvelables doivent être privilégiées lors de son élaboration. Pas une mince affaire, même si la perspective est intéressante.