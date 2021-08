Visiblement, le succès de la Yamaha XSR 700 (dérivée de la MT-07) donne des idées à Kawasaki ! Et pour cause, la firme japonaise souhaite décliner sa Z650 avec les lignes néo-rétro de sa Z900 RS. Sans omettre la W800, c’est une excellente nouvelle pour les motardes et motards A2 préférant le look classique au design « Sugomi » caractéristique du constructeur.

Kawasaki Z650RS : le chaînon manquant

Kawasaki a plongé son bicylindre de 650 cm3 à toutes les sauces : roadster moderne (Z650), custom (Vulcan 650), sportive (Ninja 650) et trail routier (Versys 650). Pour autant, aucune déclinaison classique n’a vu le jour. Ce sera chose faite avec cette Z650 RS, héritière des Z650 des années 70. Moins onéreuse, et surtout accessible aux jeunes permis séduits par les rondeurs de la Z900 RS, elle fera sans doute belle figure sur le segment des roadsters neo-retro. Peut-être verrons-nous également une version « café » ? On attend désormais les détails techniques et les images officielles.

La Kawasaki Z650 RS débarquerait en concession courant 2022.

Crédit photo : young machine

Source : motorradonline