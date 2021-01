Vous avez aimé la KTM 790 Duke ? Nous aussi. Et si vous trouvez que le gap est un peu raide entre cette "version d’accès" et la 890 Duke R, plus affutée, sachez que la gamme 2021 du constructeur autrichien va intégrer une 890 Duke "non R". Une version standard, donc, qui remplace la 790. Et c’est tout bénéf" !

115 chevaux !

Côté puissance, passer de 790 à 890 fait gagner à la Duke 10 chevaux (avec 115 canassons désormais) et 5 Nm (à 92). Autant dire que, question performances, on ne devrait pas s’ennuyer. La version R (que la rédaction essaye d’ailleurs en ce moment, comparatif à retrouver dans notre numéro 374) reste en haut de la hiérarchie avec 121 chevaux et 99 Nm.

Evidemment, la 890 Duke standard n’aura pas tous les équipements haut de gamme de la R (qui affiche fièrement des suspensions WP haut de gamme, des freins Brembo, des Michelin sportifs), mais, comme la 790, elle sera déjà bien dotée en électronique (IMU 6 axes), avec un tableau de bord TFT et le plein d’assistances et de modes de conduite. Le shifter sera également reconduit, mais en option. Continental sera chargé de la monte pneumatique (on évite donc les médiocres Maxxis de la 790) et la 890 Duke est donnée pour 4,8 l/100 en moyenne. Raisonnable. Voilà un beau comparatif de roadsters en perspective...