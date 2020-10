Comme les versions R et Rally présentées il y a deux semaines, la 890 standard utilise le nouveau twin parallèle Euro 5 dont la cylindrée a été augmentée de 90 cm3 par modification de l’alésage et de la course. Equipé d’ un vilebrequin à la masse alourdie de 20 %, ce moteur déjà pêchu développe désormais 105 ch à 8000 tr/min et 10,2 mkg à 6500 tr/min. C’est-à-dire 10 ch et 1,3 m.kg de couple supplémentaires par rapport au modèle 790. Un embrayage renforcé a d’ailleurs été ajouté pour s’accommoder de ce surplus de puissance.

Un réglage supplémentaire à l’arrière

Concernant la partie-cycle, comme l’esthétisme pour le moins anguleux du modèle, on note assez peu de modifications. Ce modèle S continue d’utiliser des suspensions au débattement plus faible que ses deux comparses (200 mm contre 240 mm pour la R et 270 mm pour la Rally) l’amortisseur arrière gagne un réglage en détente en complément de la précharge du ressort... une évolution qu’on aurait aimerait aussi sur la fourche avant , assez souple d’origine et dénuée de tout réglage. Si ktm précise que la moto à été affinée, Le poids reste inconnu Malgré l’alourdissement du moteur, il devrait rester avantageux par rapport aux concurrentes de la catégorie, Triumph Tiger en tête.

des options

A bord, on retrouve toujours un écran TFT connecté ultra-complet commandé au guidon. La commande de régulateur de vitesse y est désormais présente, mais il faudra activer l’option chez le concessionnaire, tout comme Le quickshifter, ou le mode “Rally” permettant de faire varier l’intervention du contrôle de traction. Les modes de conduite et la commande de désactivation de l’ABS (fonctionnant sur l’angle) restent quant à eux fournis d’office.

Côté tarif, c’est l’inconnue. La version 790 standard s’échange actuellement contre 12 899 €. Espérons que cette nouvelle version ne dépassera pas 13 500 €.

Prête pour l’aventure ?

Enfin , si vous vous interrogez encore sur ses capacités, nous vous invitons à visionner notre reportage à son guidon lors du KTM Adventure Rally en Bosnie l’an passé : bluffant !