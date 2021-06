Les meilleures choses ont une fin, y compris celles de veiller, dans la cabine de pilotage, à la trajectoire et à la longévité d’un pilier de la presse moto comme l’est Moto Magazine et de sa fine équipe. Jean-Pierre Théodore, rédacteur en chef du mag’, va ainsi prendre sa retraite ce soir, le 30 juin 2021. Marc Bertrand, dit Marco, lui a réservé ce petit texte d’adieu, assorti d’un de ses dessins, que vous retrouvez chaque mois dans le mag’. Le voici :

Une page se tourne

Ce qu’il y a de bien avec un magazine en papier, c’est qu’on peut tourner les pages… mais il n’y pas que les pages qui se tournent. Drôle d’expression d’ailleurs, car on ne « tourne » pas une page, on la replie, on la passe, on la dépasse. Une page qui se tourne, c’est ce qu’on dit aussi quand un copain part en retraite. Aujourd’hui, c’est le tour de Jean-Pierre Théodore, notre rédac’ chef. Jean-Pierre, qu’on appelle aussi JPT (Jipété).

Il a tout fait, à la rédac’ : essayeur bénévole puis salarié, chef de rubrique, rédac’chef et rédac’chef des hors-série, il a monté toutes les marches, y compris, celle plus informelle de « conseiller » en p’tits dessins. Il va me manquer car il était mon complice dans l’élaboration mensuelle de mes crobards « Traces de gomme » que vous lisez dans Motomag depuis plus de vingt ans.

Chaque mois avant le bouclage, on allait casser la croûte ensemble, à la pizza ou au kébab du quartier et on cherchait à tourner l’actu en dérision : les idées fusaient, je crayonnais sur mon carnet et au moment du café, les idées étaient trouvées.

J’ai aussi des souvenirs de moto avec JPT : des essais, des balades, des virées vers des festivals de bédé moto et des week-ends d’été dans l’Orne, avec des parties de pétanques interminables...

Discret le JPT… rarement un mot plus haut que l’autre. Beaucoup d’écoute aussi, beaucoup de respect pour les autres. Et de l’humour, genre l’austère qui se marre.

Il vient de s’acheter une Guzzi, il était temps qu’il y vienne enfin, depuis le temps qu’on lui disais « goûtes-y ! »

Bonne route, Jipété !