Depuis 1903, moment où Indian, créé deux ans plus tôt, a vu arriver Harley-Davidson sur ses platebandes, les deux marques américaines se tirent un peu la bourre. Certains modèles visent leur à se créer leur propre créneau, mais d’autres sont évidemment en concurrence frontale avec la marque d’en face. C’est le cas des séries limitées "Elite" de chez Indian, qui, de toute évidence, viennent concurrencer la griffe CVO (Custom Véhicule Opération) de chez Harley-Davidson. Dans les deux cas, on frôle l’opulence !

120 exemplaires pour le monde

La différence chez Indian est que le nombre de motos est encore plus restreint : cette Chieftain Elite sera produite à 120 exemplaires pour le monde, autant dire que seule une poignée arrivera sur la moquette des concessionnaires français. D’ailleurs, Indian ne communique pas sur son tarif, qui frôlera certainement le seuil des 40 000 €. C’est too much ?

Bah non, les fans de motos américaines vous diront probablement que ce n’est jamais trop ! Ainsi, cette Chieftain Elite 2021 se dote de tout le savoir faire de la marque de Spirit Lake : par exemple, le moteur 116 à désactivation du cylindre arrière est ici en finition "ardoise fumée", tandis que la peinture bi-ton reçoit des paillettes et son processus d’application dure 24 heures. Eclairage à LEDs, pare-brise électrique, repose-pieds en aluminium, système audio Power Band de 400 W, démarrage sans clé, sacoches de 68 (verrouillables à distance) et, bien évidemment, la dernière génération du Ride Command compatible Apple CarPlay font partie de la dotation.

Que ceux qui en veulent une courent chez leur concessionnaire Indian, il n’y en aura pas pour tout le monde !