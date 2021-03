On l’a vu, au printemps 2020, la sortie du premier confinement a poussé grand nombre d’utilisateurs à revenir vers le deux et trois-roues motorisé, car ils ne voulaient plus reprendre les transports en commun bondés. On a vu aussi l’illogisme de décisions gouvernementales, interdisant des promenades à l’air libre mais laissant les gens s’entasser dans des RER et autres métros remplis à ras-bord.

Une campagne digitale immersive

La CSIAM (Chambre Syndicale Internationale de l’Auto et de la Moto) vient donc de dévoiler une nouvelle campagne de publicité, réalisée par l’agence Saatchi & Saatchi France, pour montrer que le déplacement à deux et trois-roues motorisé à tous les avantages. D’abord, en utilisant l’API Street View, il vous permet de planifier votre réel trajet quotidien et de mesurer le temps que vous gagnez à moto ou en scooter, comparé à celui perdu dans les transports en commun ou en voiture.

Ensuite, de toute évidence, il démontre par l’image à quel point un motard ou une motarde, seul dans son casque (à plusieurs, c’est quand même compliqué), pratique à la perfection et sans même y penser les plus élémentaires des gestes barrières.

Le slogan coule de source : "Le 2-roues motorisé, se protéger en toute liberté".