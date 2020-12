L’horlogerie est un monde plein de malices où la rationalité n’est pas toujours de mise. En même temps, les univers du luxe et de la passion déclenchent souvent des achats coup de coeur ; c’est le cas, on l’a vu récemment, des 110 exemplaires de la MV Agusta Superveloce Alpine, qui, globalement, vous facturait 16 000 € e coup de bleu. On pourrait disserter longtemps sur ce qui justifie l’écart avec les 20 000 € demandés pour une déjà très excitante MV Agusta Superveloce "de base", mais la question ne se pose pas puisque les 110 exemplaires ont été vendus en quelques heures.

Quelle heure est-il ?

Et du coup, qui peut reprocher à MV Agusta de manquer d’audace ? D’ailleurs, pour célébrer ses 75 ans, la firme italienne vient de faire réaliser par la marque d’horlogerie suisse RO-NI (qui connaissait ?) une montre construite en 75 exemplaires, qui se distingue par son mouvement squelette réalisé en pièce de titane grade 5, avec une réserve de marche de 48 heures. Carbone, aluminium et alcantara sont également utilisés sur cette RO-NI RMV.

Bon, voici maintenant le moment qui pique : elle coûte 56 000 € et, en réalité, on a le droit de la trouver sublime (ou moche, voire vulgaire, selon les cas). Et pour le prix, je préférerais avoir une Superveloce plus une Brutale 1000 RR sous le sapin, ainsi que la différence en cash pour se payer de l’essence et des pneus.

Et vous ?