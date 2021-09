C’est le retour du très populaire trio CB500F, CBR500R et CB500X de chez Honda. Grand classique chez les jeunes permis, la gamme CB n’a pas fini de faire parler d’elle. Depuis 2013, chaque modèle a réussi à séduire nombre de jeunes (et moins jeunes) motards. Le « roadster » CB500F représente près de la moitié des ventes, la "sportive", la CBR500R, 18 % et le trail, la CB500X, 35 % du total.

Pour 2022, la gamme CB 500 se dote d’un second disque de frein à l’avant, et c’est très certainement la modification principale, qui répond à des critiques souvent entendues sur son freinage timide. Mais ce n’est pas tout : elle est aussi dotée d’un nouveau bras oscillant plus léger, plus rigide en torsion, mais plus flexible latéralement pour améliorer la maniabilité et les performances en virage. Elles sont toujours naturellement homologuées A2, le petit twin de 500 cm3 (en réalité : 471 cm3) restant sous la barre légale des 35 kW. Toutefois, en 2022, Honda a reparamétré l’injection PGM-FI pour améliorer la sensation de couple.

CB 500 : Quelles modifications sur les modèles 2022 ?

A l’instar de leurs grandes sœurs (CB650R et CBR650R), les CB500F et CBR500R sont équipées de nouvelles fourches inversées Showa de 41 mm SFF-BP. Honda assure que ce changement apportera une meilleure maniabilité. Elles sont associées à des roues en aluminium à rayons en Y plus légères équipées de nouveaux disques avant ondulés doubles de 296 mm et des étriers Nissin à montage radial.

Si les freins et la suspension avant sont identiques sur la CB500X, elle dispose d’un débattement de suspension avant plus long et d’une roue avant plus légère et plus grande (19 pouces).

La gamme Honda CB 500 2022 : quelles disponibilités, couleurs, garanties et prix ?

Chaque moto conserve le « Rouge Grand Prix », la couleur classique de la marque japonaise. Néanmoins, chaque déclinaison a aussi sa propre palette de coloris. Pour la CB500F, Honda propose trois nouvelles couleurs : Gris Pearl Smoky, Gris Mat Axis Metallic et Jaune Pearl Dusk. La sportive de la gamme, la CBR500R, sera disponible dans le nouveau Noir Mat Gunpowder Metallic, avec de nouveaux graphismes. Enfin, la CB500X reçoit deux nouvelles couleurs pour 2022 : Noir Mat Gunpowder Metallic et un plus osé Vert Pearl Organic.

Disponibles dès le mois d’octobre, les motos sont garanties 5 ans. Les prix ? 6 499 € pour la CB500F, 6 999 € pour la CB500X et 7 099 € pour la CBR500R.