Véritable succès au Japon l’année dernière, le programme "RC30 Forever" vise à refabriquer les pièces de rechange pour l’emblématique Honda VFR 750 R (1987 - 1992). Que les fans du modèle se réjouissent, Honda étend désormais la fabrication à l’Europe !

"RC30 Forever" : plus de 150 références au catalogue

À partir du 21 mai 2021, les concessionnaires Honda disposeront de nombreuses pièces détachées à la commande. Élaborée avec les plans d’époque et de nouveaux moules, la liste de pièces profite du savoir-faire de nombreux acteurs : les concepteurs du modèle d’origine, les spécialistes R&D de la firme, mais aussi grâce aux clubs RC30 japonais et européens. À l’instar des programmes de refabrication de pièces pour les CB750 Four et NSR250, toutes les composantes de la moto sont concernées : partie cycle, moteur, habillage et électronique. De quoi sauvegarder ce patrimoine de la moto encore longtemps !

Honda RC30 : la meilleure sportive au monde ?

Lors de notre émission "Un apéro avec Motomag", Philippe Guillaume revenait sur l’histoire du modèle en vidéo. On vous propose de (re)visionner l’épisode consacré à cette moto chargée d’histoire.