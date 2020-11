Comme les Forza et X-ADV 750, la nouvelle Honda NC 750 X profite d’un moteur aux perfs accrues, répondant à la norme Euro 5. Redessinée, allégée et rabaissée, elle ne bénéficie pourtant pas de toutes les améliorations de la nouvelle gamme NC.

Dernière “moto” de la plate-forme Honda NC, la 750 X continue de séduire les usagers urbains grâce à sa polyvalence et à ses aspects pratiques.

Pour 2021 et le fameux passage à la norme Euro 5, les ingénieurs Honda ont en priorité replongé les mains dans le moteur. L’atypique bicylindre incliné à 60° gagne ainsi 4 ch, et reçoit une commande des gaz ride by wire. Des modes de conduite font leur apparition, et la fameuse boîte semi-automatique DCT a été entièrement revue.

La partie-cycle évolue elle aussi pour plus d’accessibilité. Le débattement des suspensions a notamment été réduit de 30 mm, induisant une diminution de la hauteur de selle (800 mm). L’espace coffre à la place du réservoir gagne 1 litre de contenance et peut désormais contenir un casque type “aventure”. La bulle et les nouvelles écopes ont été redessinées pour améliorer la protection. Enfin, l’instrumentation TFT a été revue, mais ne dispose pas des mêmes améliorations que celle de ses cousins X-ADV et Forza 750 (pas de connexion Bluetooth ou de système “clé en poche”).

Quant au tarif, il augmente de 250 € par rapport à 2020. La NC 750 X s’échangera donc contre 9 399 € à partir du mois de mars.

Les principales modifications :

• Nouveau phare / feu arrière, clignotants à leds, et écran LCD

• Nouvelle bulle améliorant la protection aérodynamique

• Espace de rangement plus grand (capacité de 23 litres, soit +1 litre)

• Nouveau cadre en acier tubulaire permettant de gagner de l’espace de rangement

• Hauteur de selle 30 mm plus basse

• Fourche avant Showa Dual Bending Valve de Ø 41 mm à débattement plus court et mono-amortisseur arrière Pro-Link, précharge du ressort réglable

• Puissance de 43,1 kW (58,6 ch), couple de 69 Nm, régime maxi à 7 000 tr/min

• Conformité Euro5, consommation limitée à 3,5 l/100 km (WMTC)

• Rapports 1 à 3 plus courts, pour des sensations plus sportives ; rapports 4 à 6 plus longs pour une conduite plus économe en carburant.

• Embrayage à glissement assisté, réduit l’effort au levier de 20 %

• Commande de gaz électronique TBW

• 3 modes de conduite préenregistrés + 1 mode “Utilisateur”

• Fonctionnement du système de contrôle du couple HSTC affiné avec 3 niveaux d’intervention possibles

• Poids réduit de 6 kg

• Version 35 kW disponible

Fiche technique

Bicylindre en ligne à refroidissement liquide, 745 cm3, 58,6 ch à 6 750 tr/min, 7,04 m.kg à 4 750 tr/min, réservoir 14,1 litres, poids tous pleins faits 214 kg (boîte manuelle) 224 kg (DCT), hauteur de selle 800 mm, coloris rouge, noir, blanc, bleu prix : 9 399 €