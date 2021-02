Décidément, l’Inde collectionne les petites cylindrées néo-rétro ! Après Royal Enfield et sa Meteor 350, Jawa et sa Forty Two - récemment rebaptisée "Jawa 42" -, c’est Honda qui s’y accole.

Lancée en septembre dernier, la Honda CB350 H’Ness a eu son moment de gloire : plus de 10 000 modèles auraient trouvé preneur. D’autant plus que le roadster sera finalement importé au Japon, sans doute pour répondre à une forte demande des nostalgiques des CB350 et 450 Four de l’archipel. Et chez nous, c’est pour quand ?

CB350 RS, légèrement plus moderne et radicale

Une version scrambler était en rumeur, mais c’est finalement une déclinaison "RS" qui étoffe la gamme. Mais ne nous n’y trompons pas, la moto hérite du châssis et de la motorisation de sa grande sœur, à l’identique. En revanche, d’autres détails changent, comme l’éclairage leds et le siège raccourci et affiné. Le guidon plat et les nouveaux repose-pieds inclinent désormais la position de conduite. L’esthétisme de la moto - voyez la partie arrière, les caches latéraux, les soufflets sur la fourche et le silencieux noir mat - a lui aussi été revu en affichant une ligne à la fois moderne et "café racée". De surcroit, la jante arrière de 17 pouces accueille un pneu plus large.

Du reste, on est toujours sur un monocylindre dévoilant 21 ch à 5 500 tr/mn, 30 Nm de couple, pour un poids total de 179 kg tous pleins faits (contre 181kg pour la H’Ness). Pas un foudre de guerre, mais une belle occasion de rouler rétro sans se ruiner, car vendue l’équivalent d’environ 2200 euros (!) en Inde. Au vu d’un tel tarif pour une moto au charme certain, une commercialisation en Europe serait en mesure de ravir les permis A2.

Les autres marques dans le rétro ?

On sait que Triumph, depuis leur alliance avec le géant indien Bajaj, souhaite décliner ses modèles sur ce segment. Dans le même esprit, on peut tout à fait imaginer Kawasaki dévoiler une KZ, Suzuki une GS, et Yamaha une XS, toutes les 3 soutenues par un petit mono aux normes BS VI, l’équivalent de notre norme Euro 5 en Inde.

C’est à se demander si nous n’avons pas ici l’avenir du deux-roues pratique et abordable en zones urbaines réglementées.

_

Crédit photos : Honda, Young Machine