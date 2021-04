Harley-Davidson quitte La Réunion ! Avec des majuscules, sinon on aurait pu croire qu’ils se sont barrés en claquant la porte. Ceci dit, inutile de nier que chez Harley-Davidson, l’heure est autant aux paris audacieux, portés par la 1250 Pan America dont l’arrivée en concession est prévue en juin, qu’à la grosse restructuration, tel qu’il vous l’a été expliqué par le détail dans Moto Magazine n°374.

De fait, le constructeur de Milwaukee a annoncé qu’il allait quitter 39 marchés, jugés peu rentables ou aux volumes trop faibles, pour se recentrer. La liste n’a pas été diffusée, mais l’on sait que le Maroc en fait partie, par exemple, tandis que la distribution en Inde a été confiée à un prestataire externe.

Deux ans de SAV assurés

L’information nous vient du site zinfos974.com : le concessionnaire Harley-Davidson de l’île, Flying Twin, déplore cette situation, mais annonce que la distribution va cesser, et qu’ils n’ont pas non plus réussi à se raccrocher, malgré des tentatives, au sytème de distribution de l’importateur français.

Flying Twin précise que l’entretien, le SAV et la fourniture de pièce seront assurées pendant deux ans.

Une info inquiétante, une autre ironique...

Flying Twin précise également que la restructuration va toucher aussi quelques concessionnaire en métropole. Il est vrai qu’en l’absence d’entrée de gamme abordable suite à la disparition des gammes Street 750 et Sportster pour cause de non conformité à Euro 5, Harley-Davidson n’a pas bien commencé l’année chez nous, avec un mois de janvier à près de - 70 %, février à près de - 50 % et termine le premier trimestre 2021 à - 43 %.

Autre information dont la portée n’est pas dénuée d’ironie : à La Réunion, le concessionnaire Flying Twin va bientôt distribuer Indian... comment dit-on "Live to Ride" en créole ?