Un side-car pour garder le cap malgré le handicap…

http://www.marie-louise.org/ Motard un jour motard toujours dit-on. Il faut croire que ça marche aussi pour les sidecaristes…. en effet, plus d’un an après avoir vendu notre side plus vraiment dans l’air du temps et m’être jeté à corps perdu dans l’escalade pour retrouver ce que le moteur à explosion ne me donnait plus (rassurez-vous, j’ai conservé mamie 89, notre vieux transalp, pour (...)