L’histoire ne serait-elle pas un éternel recommencement ? Et si les marques de moto ne mourraient jamais vraiment ? On a vu, en effet, de nombreux blasons italiens (MV Agusta, Benelli, Moto Morini, SWM, Fantic et bien d’autres) connaître une histoire mouvementée puis revenir sur le devant de l’affiche.

Il est vrai toutefois qu’à l’exception de Triumph et Indian, les renaissances ont tendance à mettre en exergue les nouvelles polarités de la mondialisation ! De même qu’en auto, Volvo appartient au chinois Geely et tandis que l’indien Tata a repris les flambeaux Jaguar et Land Rover, c’est bien d’Inde et de Chine que se joue aussi la redistribution des blasons moto.

En effet, Norton est désormais sous contrôle chinois et, en Inde, Mahindra a repris l’essentiel de Peugeot Motorcycles, fait revivre Jawa, et a même des ambitions pour relancer BSA. En face, le géant Bajaj a lui des envies avec Excelsior-Henderson.

Excelsior, qui s’en souvient ?

On comprend la démarche pour ces groupes qui, à peu de frais, se rachètent une histoire et une légitimité. Néanmoins, on pourra aussi trouver que ça va un peu loin.

Excelsior-Henderson résulte en effet de la fusion de deux marques, nées respectivement en 1997 et 1912, et qui, jusqu’aux lendemains de la grande crise de 29, fut un acteur important du monde de la moto américain. Depuis, en dépit d’une tentative de retour dans les années 90 qui tourna rapidement au fiasco, il faut dire que tout le monde, nous les premiers, les avait un peu oubliés.

Alors, bonne ou pas bonne, cette stratégie ? Tiens, si Bajaj a un paquet de roupies à dépenser, on peut leur suggérer de racheter Moto-Sacoches, Monet-Goyon, BFG (si !), voire même Motoconfort ! Chiche ?