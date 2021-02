Depuis l’instauration, pour les deux et trois roues motorisés, de la norme Euro 1 en 1999, il s’en est passé des choses dans le monde de la dépollution ! Chaque norme est en effet nettement plus sévère que la précédente, et entre Euro 1 et Euro 5, apparu en 2021, les émissions de C02 ont été divisées par 13 et celles des particules fines (HC + NOX) par quasiment 20. De fait, certaines machines nécessitent une mise à niveau qui est parfois jugée trop onéreuse par les constructeurs, parce que les marchés évoluent. Du coup : rideau, elles quittent le catalogue.

Cette nouvelle édition de "Motomag, l’émission", dresse donc le portrait funèbre des motos Euro 4 sacrifiées sur l’autel d’Euro 5...

52 minutes !

Ou presque ! C’est le temps d’un documentaire sur TF1 (ou ailleurs, surtout), et notre émission dure 49 minutes. Il est vrai que chacun avait un avis et que les opinions sont parfois tranchées. Alors, installez-vous confortablement, sirotez un long drink, relax et enjoy !

Et vous, d’ailleurs, laquelle de ces machines va vous manquer le plus ?