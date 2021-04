Certes, la période est étrange et prendre pour référence le mois de mars 2020, celui du début du premier confinement, conduit à des résultats biaisés : c’est en ce sens qu’il faut comprendre l’excellent + 102 % de mars 2021 par rapport à mars 2020. Mais avec un premier trimestre 2021 à + 14,8 % par rapport au premier trimestre 2021, il ne faut pas bouder son plaisir.

La GS en tête !

Petit coup de théâtre en tête du classement général. Si le Honda 125 Forza est, fort logiquement à sa place, la BMW R 1250 GS devient la meilleure vente en grosse cylindrée. Un résultat pas si inattendu, tellement cette moto devient un phénomène, mais tout de même surprenant à ce niveau de prix. On note aussi la très belle prestation de la nouvelle paire de scooters Honda, les X-ADV et Forza 750.

Voici le classement du top 10 :

1. Honda Forza 125, 1459 exemplaires, + 32,76 %

2. BMW R 1250 GS, 1434 exemplaires, nouveauté

3. Yamaha Tmax 560, 1016 exemplaires, - 26,7 %

4. Kawasaki Z900, 980 exemplaires, + 3,70 %

5. Kawasaki Z 650, 791 exemplaires, + 8,21 %

6. Yamaha Nmax 125, 772 exemplaires, nouveauté

7. Yamaha MT-07, 762 exemplaires, - 29,96 %

8. Honda PCX 125, 758 exemplaires, + 51,90 %

9. Honda X-ADV 750, 729 exemplaires, nouveauté

10. Honda Forza 750, 703 exemplaires, nouveauté

Certes, il faudra attendre quelques semaines avant de voir un classement plus mature : certaines nouveautés très attendues ne sont pas encore là (Yamaha MT-09, par exemple), tandis que d’autres modèles semblent manquer un peu de stock.

Par ailleurs, on notera quelques beaux scores : la BMW R 1250 RT est douzième avec 602 exemplaires, le nouvel Honda Forza 350 14ème avec 557 exemplaires, la Triumph 660 Trident 19ème avec 446 unités, les stocks de Royal Enfield Bullet 500 se vident bien (23ème, 384 unités), et il faut attendre le 39ème rang pour voir une Suzuki (GSX-S 750, 261 unités).

Honda tire son épingle du jeu

Honda redevient le premier importateur français, par des nouveautés bien ciblées et qui sont arrivées au bon moment, avec 8133 engins écoulés sur le premier trimestre et une progression de 42,68 %. Mais l’an dernier avait commencé de la même façon et Yamaha avait fini par reprendre le devant ; le constructeur aux trois diapasons est en seconde place avec 5816 machines, à - 24,56 %.

Attention, il est talonné par BMW, troisième avec 4983 motos et +40,29 %, devant Kawasaki, stable à -0,87 % (3636 motos). En 5 et 6èmes places, on trouve KTM et Triumph, respectivement en hausse de 40,40 % et 15,25 %

Mauvaise passe confirmée pour Suzuki, à - 21,84 % (7ème rang avec 1374 motos), tout comme pour Harley-Davidson, désormais 11ème à - 43 54 %, avec 854 motos vendues sur le premier trimestre.