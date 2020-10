« Une nouvelle ère » : c’est par ces trois mots sans ambiguité possible que Ducati annonce le V4 Granturismo. Un tout nouveau moteur « conçu pour une utilisation "adventouring", tout en offrant de grandes sensations et une grande sportivité », s’enthousiasme évidemment le dossier de presse.

Un moteur plus léger

Pour remplacer le V2 Testatretta équipant les Multistrada 1260 actuelles, Ducati a donc créé un V4 en V à 90° de 1158 cm3 (contre 1262 cm3 pour le V2). Une cylindrée qu’il juge « comme le meilleur compromis en termes de performances, de légèreté et de dimensions d’un moteur V4 ».

Pesant 66,7 kg, le V4 Granturismo est plus léger de 1,2 kg que le Testastretta. Il est aussi plus compact : 85 mm plus court, 95 mm moins haut, 20 mm plus large. Conséquence directe, selon Ducati, « cette disposition compacte a permis aux ingénieurs de loger le moteur dans le cadre de manière plus efficace et plus centrale, afin d’influencer positivement le positionnement du centre de gravité de la moto, avec tous les avantages qui en découlent ». On jugera lors de l’essai.

Désactivation des cylindres arrière

Côté puissance, 170 ch, soit 12 kg de plus que les 158 ch délivrés par le V2 Testastretta, pour un couple de 12,7 mkg.

La nouvelle distribution avec rappel des 16 soupapes par ressort porte l’intervalle de réglages desdites soupapes à… 60 000 km. Ducati a également intégré sa technologie “Twin Pulse” (un ordre d’allumage des cylindres particulier) issue de la compétition, histoire d’améliorer « les résultats sur le couple moteur ainsi que la régularité de fonctionnement ». Le vilebrequin, lui, est contrarotatif, comme en MotoGP, avec des manetons décalés à 70°.

Le nouveau système de distribution avec rappel des soupapes par ressort. Fini le système desmodromique cher à Ducati.

Pour éviter que pilote et passager éventuel aient un coup de chaud, Ducati a aussi choisi, comme d’autres constructeurs, de désactiver des cylindres quand la moto est arrêtée ; en l’occurrence, il s’agit évidemment des deux cylindres arrière.

FICHE TECHNIQUE

Moteur 4 cylindres en V à 90°, 1158 cm³

Alésage x course 83 x 53,5 mm

Rapport de compression 14:1

Puissance maximale 170 ch à 10 500 tr/min

Couple maximal 125 Nm (12,7 m/kg) à 8 750 tr/min

Euro 5

Distribution par chaîne et engrenage - avec double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre

Vilebrequin contrarotatif avec manetons décalés à 70°

Embrayage multidisque à bain d’huile à glissement limité

Boîte de vitesses à 6 rapports avec système Ducati Quick Shift (DQS) Up & Down