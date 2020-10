En cette fin d’année 2020, tous les constructeurs communiquent sur l’adaptation de leurs modèles à la norme Euro 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2021.

C’est le cas de Ducati, qui vient d’annoncer que sa gamme Streetfighter V4 répond désormais à ladite réglementation.

Un moteur légèrement revu

Pour cela, le moteur V4 Desmosedici Stradale de 1103 cm3 qui équipe cette Panigale dénudée a été notamment revu par l’intermédiaire d’un nouvel échappement. Celui-ci intègre de nouveaux matériaux, des catalyseurs plus longs de 10 mm ainsi que des collecteurs pour les cylindres arrière plus courts de 100 mm et de plus faible diamètre (38 mm au lieu de 42) que sur la version Euro 4. Quatre sondes lambda — une par cylindre — font leur apparition

Ainsi revisité, le V4 de la Ducati Streetfighter 2021 développe les mêmes valeurs qu’avant, mais différemment : les 208 ch délivrés le sont maintenant à 13 000 tr/min (soit 250 tr/min de plus que la version Euro 4) et le couple de 12,5 mkg (123 Nm) est délivré à 9 500 tr/min, soit 2 000 tr/min plus bas que sur la précédente version.

Pour le reste, les Streetfighter 2021 sont équipées de nouveaux maîtres-cylindres de frein et d’embrayage, à purge automatique.

Noir furtif pour la Streetfighter V4 S

Parallèlement, Ducati annonce pour la version haut de gamme Streetfighter V4 S un nouveau coloris “Dark Stealth” (noir furtif), autrement dit un noir mat censé « montrer le côté agressif de la [moto] »…

Noir, c’est noir ! Le coloris Dark Stealth annoncé pour la Streetfighter V4 S est facturé 200 € de plus que le rouge proposé pour la même moto. (Photo Ducati)

La Ducati Streetfighter V4 sera vendu au prix de 19 990 €, tandis que la Streetfighter V4 S est affichée à 23 190 € en coloris rouge et à 23 390 € en coloris “Dark Stealth”. Toutes deux seront disponibles en novembre 2020.