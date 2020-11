La famille Panigale s’agrandit avec l’arrivée de cette version “SP” qui vient s’intercaler entre la Ducati V4 S et la Ducati Superleggera. Introduit pour la première fois sur la Ducati 851, cet acronyme de “Sport Production” était autrefois utilisé pour référencer les modèles engagés dans les différents championnats.

Aujourd’hui, l’acronyme “SP” s’adresse principalement aux amateurs de sensations “premium”.

Carbonade de carbone

Si sa cylindrée ne lui permet plus de rouler en championnat du monde de Superbike, cette version SP de la Ducati Panigale V4 reçoit quelques éléments bien spécifiques. A commencer par des carénages noir mat, identiques à ceux des MotoGP de la même marque lors des tests hivernaux. Alors que le réservoir en aluminium est simplement verni, les ailerons et les roues sont en carbone. Celles-ci sont empruntées à la Superleggera et permettent un allègement de 1,4 kilo par rapport aux modèles forgés dans l’aluminium (poids total à sec : 187 kg). Le freinage est confié à Brembo et ses fameuses pinces monoblocs Stylema R, ainsi qu’a un maître-cylindre réglable MCS provenant du même manufacturier.

Électro plus

Côté moteur, le Desmosedici Stradale de 1103 cm3 conserve des performances identiques au modèle S : 214 ch à 13 000 rpm et 12.6 m.kg de couple à 9 500 tr/min. Le bloc a été remanié pour satisfaire à la norme Euro 5, sans perte de puissance ou de couple.

L’électronique profite, elle aussi, de quelques menues modifications : le contrôle de traction est amélioré, et les paramétrages des modes de conduite reprogrammés, notamment le mode “course” qui possède désormais deux choix de cartographies bien distincts pour contenter (accommoder ??) le pilote avec toute cette puissance !

La Ducati Panigale V4 SP 2021 reçoit tout de même quelques raffinements spécifiques, comme un embrayage à sec plus efficace sur piste ainsi qu’une chaîne pour la transmission finale type “520”, plus légère de 400 grammes.

Enfin, pour améliorer les prouesses du pilote sur piste, on trouve des repose-pieds ajustables en aluminium taillé dans la masse, ainsi qu’un kit de télémétrie Ducati Data Analyser + avec cellule GPS pour étudier au mieux ses performances. Quant au couvercle d’embrayage à demi-ouvert en carbone, gageons qu’il permettra de retransmettre la sonorité si particulière des Ducati équipées de ce type d’embrayage à sec !

Tarif : 37 000 €

Dispo : mars