Ah, la GSX-R ! C’est assurément elle qui a fait entrer la moto sportive dans l’ère moderne ! Depuis 1985, elle a réussi a écrire une sacré légende auprès des amateurs de machines performantes, en dépit d’une concurrence qui devenait de plus en plus féroce, et est parvenu à inscrire son nom sur les plus belles tablettes du sport, en témoigne son titre en Mondial Superbike (2005, avec Troy Corser) ainsi que sa fructueuse carrière en Endurance, ponctuée cette année encore d’un 16ème titre mondial.

https://motomag.com/MotoGP-Morbidelli-s-impose-au-finish-a-Valencia-Mir-champion-du-monde-2020.html

Un collector en puissance ?

Alors qu’en France, et contre toute attente, la GSX-R 1000 fera une année supplémentaire grâce aux 70 exemplaires de la livrée MotoGP replica, l’importateur italien fait preuve de dynamisme avec une série de sept "Legend Editions", commercialisées en série limitée, et qui honorent bien entendu Joan Mir, pour son titre en 2020, mais aussi Kenny Roberts Jr (pour son titre de MotoGP en 2000), Kevin Schwantz pour celui de 1993, Franco Uncini (1982), Marco Lucchinelli (1981) tandis que Barry Sheene a droit à deux modèles, en phase avec les décorations de ses motos de 1976 et 1977.

Les motos démarrent à 22 500 €, et sont livrée avec un capot de selle et un silencieux Akrapovic.

Laquelle des 7 à votre préférence ?