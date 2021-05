L’air de rien, il n’y a pas tant que cela de grands spécialistes mondiaux du frein : citez quelques marques, comme ça, de tête, pour voir ? Allez : Nissin, Beringer, Brembo, Tokico, et vous avez l’essentiel. D’autres acteurs sont présents : les méconnus Hayes (des américains qui font notamment des freins pour BMW, comme sur la R 1250 GS) et l’espagnol J.Juan.

Debout sur les freins depuis 1965...

J.Juan est une entreprise créée à Barcelone (E) en 1965, spécialisé dans les freins pour petites voitures, véhicules utilitaires, quais et motos. Sachez que ce sont eux qui équipent la Kawasaki ZX-10R de Jonathan Rea, six fois championne du monde de World Superbike, et que le contrat entre les deux parties a été renouvelé pour les deux prochaines saisons. C’est donc la preuve que J.Juan, ça freine fort !

Sur la route, on les trouve sur des Zero Motorcycles, Benelli, qui sont équipées par des éléments sortant de l’usine J.Juan en Espagne et en Chine.

Brembo vient donc de signer un accord pour reprendre 100 % des parts de J.Juan, y compris les activités de recherche et de développement. L’offre d’achat doit encore être validée par les autorités de la concurrence, car Brembo, qui possède également ByBre (sa filiale "low cost"), Marchesini et SBS Friction, devient un acteur majeur du secteur.

Une dernière chose : le prix ! Le montant de la transition est de 70 millions d’euros. Pas cher, puisque J.Juan était évalué à 73 millions d’euros.