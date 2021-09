À une semaine du salon IAA Mobility 2021 de Munich, BMW Motorrad dévoile le concept CE 02. Ce deux-roues électrique n’est ni une moto classique, ni un scooter précise la marque allemande. BMW cherche à séduire un nouveau public : les personnes âgées de 16 ans et plus, qui n’ont jamais conduit de moto auparavant, mais qui sont ouvertes aux nouvelles technologies.

Destinée à une utilisation urbaine, le CE 02 pèse 120 kg (donnée constructeur) et délivre une puissance de 11kw soit 15 ch, en phase avec la législation "équivalent 125". Son autonomie est de 90 kilomètres, et sa vitesse de pointe de 90km/h.

« Nous voulions développer un deux-roues facilement accessible pour tous ceux qui veulent être mobiles et indépendants. » , explique Alexander Buckan, responsable du design des produits BMW Motorrad.

CE 02, un style simple pour rassurer les novices

Coté style, la marque allemande a fait le choix d’un design épuré avec deux couleurs simples (noir et blanc), quelques éléments de couleur argentée, des logos blancs et des sangles de fixation de couleur bleue pétrole. Le logo BMW est apposé sur la selle en silicone translucide. Pour le reste, on retrouve le nom du constructeur sur les jantes et les sangles de porte-bagages.

Les grosses roues et la selle plate et basse (730 mm) ont été choisies volontairement pour rassurer les non-motocyclistes et rendre ce deux-roues accessible au plus grand nombre.

Côté techno, le CE 02 est équipé d’un phare avant à LEDs. Le feu arrière est composé de deux petites lamelles translucides, à LEDs également, fixées à gauche et à droite de la selle. Le tableau de bord se limite à un petit écran couleur rectangulaire qui permettrait d’afficher les informations de base.

Le CE 02 est accessible aux détenteurs du permis A1. Son prix n’a pas encore été communiqué.