On en parlait en 2019 : Erik Buell, à l’instar de Harley-Davidson et sa Livewire, s’oriente vers le deux-roues électrique avec la marque Fuell. Un roadster coupleux et un vélo motorisé sont alors annoncés. Pour l’heure, seul ce dernier est disponible, suite au succès d’une campagne de financement participatif.

Il faut tout de même s’affranchir de 4195 € pour rouler silencieusement à son guidon...

Mais EBR Motorcycles - une société américaine spécialisée dans les achats / ventes d’entreprises a racheté les droits de la marque Buell -, n’a pas rendu son dernier souffle côté thermique, en dépit de l’absence d’Erik aux commandes.

Ainsi, sur le site de Buell Motorcycles, on retrouve le roadster 1190SX et l’hypersport 1190RX (voir notre essai dans le n°312 de Moto Magazine), célèbres pour leur petite carrière sous la bannière d’EBR entre 2014 et 2017. Légèrement modernisées pour leur millésime 2021, elles n’ont visiblement pas subi de modifications drastiques au regard des fiches techniques. Quid des normes antipollution ?

1090RX Hammerhead, ou l’hypersport signée Buell à son apogée ?

Buell en montée impossible

La firme américaine ne s’arrête pas à ses derniers modèles en date, en dévoilant une moto spécialement prévue pour la montée impossible : la 1190HCR, propulsée par le V-twin de 185ch signé Rotax. En sus, cette base issue de la plateforme 1190 façonnera deux motos supplémentaires avec bras oscillant raccourci : un trail off-road conçu pour la course de rallye-raid Baja 1000 et un trail GT. Baptisés respectivement 1190 Baja et 1190 Super Touring, il sont annoncés pour 2023.

Une ébauche de la 1190 Super Touring

Autre indication et pas des moindres : des pièces et accessoires seraient prochainement disponibles pour transformer la 1190SX - le roadster Buell - en trail. Une coïncidence alors que débarque incessamment le gros trail Harley-Davidson, la Pan America ? Du reste, 10 nouvelles motos seraient prévues pour 2024, notamment dans les segments des petites et moyennes cylindrées et de l’électrique. Une ambition à suivre de près, donc.

Source et crédit photos : Buell Motorcycle