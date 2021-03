Brough Superior, firme anglaise historique acquise par Thierry Henriette en 2013, a repris vigueur dans les locaux toulousains de Boxer Design. Peut-on affirmer que la marque soit française depuis lors ? Oui, sans aucun doute. En revanche, son ADN british est toujours tangible, en témoigne les lignes et les chromes rutilants de la dernière SS 100 (testée dans le n°362 de Moto Magazine), et l’ambitieuse AMB 001, conjointement développée avec les anglais d’Aston Martin.

La Brough Superior SS100, ou le néo-rétro de luxe

Brough Superior Lawrence (d’Arabie)

Après plusieurs modèles produits en édition limitée, Brough Superior ressort l’argenterie en dévoilant une moto qui souhaite être le plus prestigieux hommage à T. E. Lawrence - feu collectionneur et ambassadeur de la marque - connu pour avoir inspiré le film biographique « Lawrence D’Arabie ». Baptisée sobrement "Lawrence", les lignes de cette Brough s’inspirent très justement des courbes des dagues bédouines traditionnelles que portait l’homme.

L’artisanat français à l’œuvre

Entièrement conçue à la main avec des matériaux tels que le titane, le carbone et l’aluminium, il est difficile de nier sa flamboyance. Esthétiquement et mécaniquement, la moto emprunte à l’aéronautique français, très présent en région toulousaine. Par ailleurs, son tarif atteint lui aussi les cieux : il faudra débourser la somme de 66 000 euros pour avoir la chance d’acquérir l’un des 188 exemplaires, chiffre évoquant la date de naissance de T. E. Lawrence (1888).

Initialement prévue pour étinceler à l’EICMA 2020, elle sera officiellement présentée courant mars 2021. Pour l’occasion, une interview d’Albert Castaigne, directeur de Brough Superior, paraitra dans le prochain numéro (n°375 - avril 2021) de Moto Magazine.

Brough Superior Lawrence - Fiche Technique

MOTEUR

TYPE

997 cm³, Bicylindre en V à 88°, DOHC, 4 temps, refroidissement liquide, 4 soupapes par cylindre, entraînement de distribution

ALESAGE X COURSE

94 mm x 71,8 mm

PUISSANCE

102 CV (75kW) à 9 600 tours/ minute Homologation Euro 4

COUPLE

87 Nm (64 lb-ft) à 7 300 tours/ minute

RATIO DE COMPRESSION

11 : 1

ALIMENTATION

Injection électronique de carburant avec ECU Synerject et 2 corps papillons Synerject de 50 mm à simple injecteur

CAPACITE DU RESERVOIR

17 L

BOITE DE VITESSE

6 rapports

EMBRAYAGE

Multi disques en bain d’huile avec commande hydraulique, anti-dribble

Fiche technique

composite par chaîne et engrenages



PARTIE CYCLE

CADRE

Cadre en titane usiné, sous-cadre en treillis tubulaire titane

SUSPENSION AVANT

Type Fior avec fourche en aluminium CNC, double triangle articulé et amortisseur réglable en précharge et détente, débattement

SUSPENSION ARRIERE

Bras oscillant en aluminium CNC pivotant dans les carters moteur, amortisseur réglable en précharge et détente, débattement

ANGLE DE CHASSE

24,6° avec chasse de 108,3 mm avec déport de 37,1mm

FREIN AVANT

Double disque Beringer en acier inox 320 mm. Étriers Beringer doubles pistons à fixation radiale

FREIN ARRIERE

Disque Beringer en acier inox 230 mm.

Étriers Beringer à deux pistons

ROUES

Jantes forgées en aluminium CNC (7 bâtons)

PNEU AVANT

120/70 R19

sur jantes 3,5 pouces

PNEU ARRIERE

200/55 R17 sur jantes 6,25 pouces

POIDS / REPARTITION

200 Kg (410 lb) répartis 50/50

_

Crédit photos : Brough Superior