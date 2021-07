Depuis la création du HOG (Harley-Davidson Owner’s Group), qui a fait un peu figure de pionnier, de nombreux acteurs du monde de la moto entendent la demande de certains pratiquants de les accompagner à plus utiliser leur monture : tout le monde n’a pas une âme d’aventurier et d’explorateur !

Cinq destinations, au départ de chez vous !

BirhXP se positionne comme un opérateur de voyage qui propose un accompagnement, des itinéraires sélectionnés et validés pour leur côté bucolique, et un bon niveau de confort pour les hébergements (hôtels 3 ou 4 étoiles bien positionnés, belles chambres, piscine... mais on n’est pas dans l’ultra luxe avec des robinets en or dans les salles de bain, ce n’est pas le concept !) et vous propose de partir en vacances avec votre propre moto, acheminée par leurs soins. Les repas du soir privilégient la gastronomie locale.

De fait, il faudra la déposer quelques jours avant chez un revendeur Bihr, qui s’occupera d’acheminer les machines à destination, que vous rejoindrez en avion. Même scénario au retour, ce qui implique que BihrXP puisse trouver le bon nombre de clients pour dans une zone géographique restreinte, pour ensuite affréter un camion qui va amener les motos sur le lieu de balade. Ainsi, certaines destinations se font, de manière privilégiée, d’un lieu de départ défini, soit autour de Paris, Lyon, Mulhouse, Nice, Nantes... et de même, pour la Suisse (Genève, Zurich) ou la Belgique (Charleroi, Bruxelles). Les voyages se faisant en petit groupes, BihrXP est confiant sur sa capacité à trouver une vingtaine de personnes dans une même zone.

Côté destinations, BihrXP propose la Corse, Croatie-Montenegro, les Alpes et les Dolomites et l’Andalousie et ses sierras. La Norvège est aussi au programme, mais les départs ont été reportés pour l’instant, pour des raisons sanitaire.

Une prestation haut de gamme

Une fois la moto sur place et vous débarqué de l’avion, BirhXP vous encadre comme il le faut : un guide ouvre l’itinéraire du jour, un camion transporte les bagages, ce qui fait que vous pouvez partir avec un roadster minimaliste et pas une lourde GT ou un gros Trail, une assistance avec des locaux, parlant la langue, est là en cas de problème. BihrXP a même loué une moto supplémentaire, pour permettre à tout le monde de rouler en cas de problème technique ou de démarrage difficile le matin. De même, BihrXP accompagne chaque voyage avec des casques, gants, vêtements de pluie de rechange, au cas où...

Si le voyage est en demi-pension, la journée est libre (un GPS ou un Tripy sont fournis), pour que chacun roule à son rythme et fasse la pause déjeuner qui lui convienne. Côté itinéraire, on est entre 200 et 300 kilomètres par jour, avec, disons, trois heures de route le matin et deux heures l’après-midi, avec le moins d’autoroutes et de nationales possibles...

Côté tarif, selon la destination, l’offre s’étend de 2000 à 3500 €.

Il ne vous reste plus qu’à s’inscrire et à profiter du voyage. Plus d’informations sur le site de BihrXP.