Lors de notre comparatif de gros roadsters sur le circuit du Nürburgring, en 2018, la BMW S 1000 R peinait déjà à nous cacher son âge. Si nous l’attendions donc plus tôt, la nouveau roadster bavarois, construit sur la base de la nouvelle hypersport BMW S 1000 RR, est enfin là. Et ses performances – comme ses équipements – pourraient à nouveau le propulser au sommet de la catégorie.

165 ch, pour 199 kg

Nouveau cadre, nouveau moteur, nouvelles suspensions, mais aussi nouvelle électronique. Inutile de lui chercher des différences avec l’ancien modèle, sorti en 2014, puisque tout est nouveau !

Si elle reprend la ligne de phare de la petite R 900, le moteur et le cadre de la BMW S 1000 R 2021 sont bel et bien empruntés à l’hypersport S 1000 RR. Ces deux éléments ont été revus, notamment pour en améliorer les aptitudes routières. Le 4-cylindres en ligne de 1000 cm3, équipé de la technologie “ShiftCam”, voit sa puissance abaissée à 165 ch (à 11 000 tr/min) et son couple (11,6 mkg) arrive désormais plus bas dans les tours (9 250 tr/min). La boîte de vitesses a été modifiée dans l’étagement de ses rapports (4-5-6 rallongés).

Le cadre, utilisant le moteur comme élément porteur, a été nettement affiné, ce qui est censé améliorer l’ergonomie de la moto pour le conducteur. Seule mauvaise surprise par rapport à ses concurrentes, son rapport poids/puissance. Avec 199 kg à vide, ou 202 kg avec ses packs d’accessoires “Confort” et “Dynamic”, ou 194 kg avec le pack “M” comprenant des jantes forgées, la BMW S 1000 R 2021 n’est pas la plus légère de sa catégorie. À titre d’exemple, la vieillissante Aprilia Tuono V4 affiche encore 185 kg à vide sur la balance pour 175 ch, et la Ducati Streetfighter, un insultant 178 kg pour 208 ch !

Électrochoc

Au désormais incontournable chapitre de l’électronique, s’agissant des roadsters sportifs, la BMW S 1000 R 2021 reçoit enfin de quoi tenir tête à ses concurrentes : une centrale inertielle à six axes lui permet de prendre en compte l’inclinaison dans le fonctionnement de son contrôle de traction, et son ABS est désormais fourni d’origine.

En option, on trouvera aussi, en vrac : système de régulation du couple de frein moteur (MSR), Launch Control, limiteur Pit-lane, un Shifter Pro et même une intrigante fonction “Power wheeling”. Un nouvel écran TFT de 6,5 pouces connecté permet de paramétrer tous ces indispensables gadgets. Notons enfin que les suspensions pilotées ne sont disponibles qu’en option dans l’un des trois indispensables packs (listés ci-dessous).

Vendue sous 15 000 € dans sa version de base, la version toute option “pack M” dépasse quant à elle les 20 000 €. De quoi rattraper ses nombreuses concurrentes : Aprilia Tuono, Ducati Streetfighter, KTM Superduke et Yamaha MT-10 SP en tête.

Tarifs

À partir de 14 890 €

Version pack M : 20 820 €

Dispo : décembre 2020

L’essentiel

Moteur de la S 1000 RR répondant à la norme Euro 5

165 ch à 11 000 tr/min et 11,6 mkg à 9 250 tr/min

Puissance optimisée à mi-régime, 4e, 5e et 6e rapports de boîte allongés

Poids à vide de 199 kg [202 kg avec les packs Confort et Dynamic]

Nouveau cadre “Flex Frame” avec fonction porteuse du moteur accrue

Ergonomie améliorée grâce au cadre

Bras oscillant suspendu avec cinématique Full Floater Pro

Nouvelles suspensions DDC [électroniques] en option

Centrale inertielle à 6 axes avec détection de l’angle d’inclinaison et fonction anticabrage.

Contrôle de traction, de cabrage et système ABS Pro [sur l’angle] de série

3 modes de conduite de série et 2 modes de freinage [pour la conduite sous la pluie]

Aide au démarrage en côte (HSC) de série

Écran TFT connecté 6,5 pouces

Phare à leds de série (éclairage adaptatif en option)

Mode de conduite “Pro” avec système de régulation du couple de frein moteur (MSR), Launch Control, limiteur Pit-lane, aide au wheeling et shifter pro en option

Les packs et les styles :

Pack Carbone : garde-boue, carter de chaîne et déflecteurs en carbone (1 465 €).

Confort : Keyless Ride, poignées chauffantes, capteurs de pression des pneus, régulateur de vitesse (1045 €).

Pack Dynamic : Dynamic Damping Control (DDC), modes de pilotage PRO, sabot moteur, shifter PRO (1365 €).

Pack Connected : phare adaptatif, alarme, appel d’urgence intelligent, headlight Pro, téléservices (940 €).

Pack M : coloris “Motorsport” : jantes forgées, selle sport, silencieux Akrapovic, fonction suivie du circuit au GPS, chaîne Endurance, batterie lithium 2 825 €.

Styles Sport : peinture grise “Hockenheim” et boucle arrière bronze : 325 €.