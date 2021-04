Au salon du deux roues de Lyon, KTM et BMW se sont visiblement passé le mot ! Car à l’instar de l’édition limitée MotoGP de la KTM 890 Duke, la BMW F 900 R 2021 se pare elle aussi d’une édition spéciale dévoilée lors du salon.

Également réservée au marché français et resiglée "Force", cette déclinaison du roadster musclé allemand s’inspire de l’aéronautique. Ainsi, elle revêt un coloris bleu nuit décoré de bandes fluorescentes jaunes, et se dote de subtils ajouts et modifications : capot de selle passager, sabot moteur et jantes noires. Autres bénéfices : la moto est équipée d’un shifter pro, d’un écran TFT 6.5 pouces et d’un éclairage à LED.

BMW F 900 R Force : une version A2-ready

Chose étonnante, ce modèle spécial est directement bridé à 47,5 ch pour les permis A2. De fait, nullement besoin d’installer un kit de restriction, même si son retrait s’avère possible pour les détenteurs du permis full. À pleine puissance, cette déclinaison A2 du bicylindre en ligne bavarois délivre 95 ch contre 104 ch dans sa version standard.

Cette BMW F 900 R Force est d’ores et déjà disponible en concession au tarif de 9 790 €, soit 900 € de plus que le modèle de base.