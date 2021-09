C’est cher, le scooter électrique ? Well, dans le cas du Vespa Elettrica, ça l’était un peu : il fallait en effet débourser pas loin de 7000 € pour avoir un scooter électrique "équivalent 50", limité à 45 km/h, et avec une autonomie d’environ 70 km (officiellement 100, mais bon...). Bref, il manquait un truc pour que l’équation soit totalement séduisante.

Le groupe Piaggio, avec son offre "Piaggio 1", passe la vitesse supérieure et, pour les amateurs du genre, les arguments sont déjà plus percutants...

Des batteries amovibles

D’abord, les batteries sont amovibles, ce qui permet de les recharger facilement en appartement, et ça, c’est un argument de poids pour les petits scooters urbains. En parlant de poids, les batteries des versions 1 "équivalent 50" font 10 kilos, celle de la version 1 Active (équivalent 125) font 15 kilos. Leur durée de recharge complète est de 6 heures, et leur rendement est excellent jusque 800 cycles de recharge, et se maintient à 70 % de la capacité après 800 cycles, ce qui reste parfaitement utilisable selon le constructeur.

D’ailleurs, on parle, on parle, mais de quoi s’agit-il ? Tout simplement d’une gamme de scooters au rapport prix / autonomie assez intéressant. La gamme se compose de la manière suivante :

Piaggio 1, moteur 1,2 kW, vitesse 45 km/h, jusque 55 km d’autonomie, 2699 €

Piaggio 1+ : moteur 1,2 kW, vitesse 45, jusque 100 km d’autonomie, 3099 €

Piaggio 1 Active : moteur 2 kW, vitesse 60 km/h, jusque 85 km d’autonomie, 3299 €

On le voit : face au prix délirants de certains vélos électriques, l’offre de cette gamme de scooters est carrément bien placée, pour un usage exclusivement urbain, évidemment. Encore plus dans des mégapoles gérées par des mégalos limitant tout à 30 km/h. Précisons que les 1 et 1+ sont équivalent 50, le 1 Active équivalent 125.

Des aspects pratiques

Outre le bon côté des batteries amovibles, cette gamme de Piaggio 1 ne rogne pas sur l’équipement malgré un tarif placé : feux à LEDs, tableau de bord digital couleur de 5,5’’, système de démarrage sans clé, ça ne lésine pas ! Le Piaggio 1 est également le seul scooter de ce segment à offrir un espace sous la selle pour un casque jet et dispose aussi d’un plancher plat, toujours utile pour ramener de menus objets, d’autant qu’il y a un crochet porte-sac (et même une prise USB dans le tablier).

Côté électronique, il offre deux modes de conduite, Eco et Sport (ouch !) ainsi qu’une marche arrière. Avec le mode Eco, la vitesse est limitée à 30 km/h.

Le Piaggio 1 se veut accessible, avec une hauteur de selle de 770 mm et un poids contenu (75 kilos pour les deux premières versions, 79 kilos hors batterie pour le Active). La sécurité n’est pas oubliée, avec deux freins à disques de 175 mm, le freinage couplé CBS (sur la version 1 Active) et un système KERS de régénération d’énergie au freinage, qui permet d’avoir du frein moteur.

La gamme Piaggio 1 sera disponible dans six coloris (une gamme sobre : gris, blanc, noir, alliée à trois livrées bicolores), et sera dans les concessions à partir d’octobre 2021.