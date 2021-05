Enfin, quand on parle d’élargir le champ, c’est de 100 kilomètres ! Et encore, il faut souvent retirer une sorte de "TVA" aux données officielles d’autonomie : est-ce que 70 ou 80 kilomètres nous paraissent plus plausibles ? Il faudra essayer pour le savoir.

E-Pilen, équivalent 125

En attendant, avec son moteur de 8kW (10,8 chevaux), elle sera de toute évidence classée comme une 125, et se trouvera en concurrence avec des engins tels que les Super Soco TC Max, par exemple. La E-Pilen pourra s’affirmer par son look, qui semble aussi séduisant que sur ses grandes soeurs thermiques, Svartpilen et Vitpilen.

L’E-Pilen n’est qu’un prototype, la commercialisation est encore un peu loin. La seule information intéressante est qu’elle disposera de batteries interchangeables, pour des recharges ultra rapides.

