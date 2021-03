Vous êtes plutôt branché supermotard ou enduro ? Peu importe, car Aprilia vient de remettre à jour ses SX 125 et RX 125. Sur une même base technique, vous aurez ainsi l’occasion de vous faire plaisir en chemin ou dans les virages les plus exigeants. La différence principale réside dans les trains roulants : deux roues de 17 pouces pour la SX, une monte en 21 devant et 18 derrière pour la RX.

Moderne avec ça

Les deux nouvelles Aprilia disposent d’un inédit tableau de bord numérique, compact et, selon le constructeur, lisible. Parmi les fonctions de l’ordinateur de bord, la vitesse maximale vient côtoyer deux trips. La présentation se veut également valorisante, avec le cadre, le moteur et le bras oscillant peints en noir, tout comme le guidon à double section, et les jantes. L’équipement est à la page, avec la possibilité d’avoir un prise USB sous la selle.

Le moteur, monocylindre 4-temps, a été revu pour son passage à Euro 5 : nouvelle culasse à chambre de combustion redessinée, nouveaux conduits d’admission et d’échappement, nouvelle bougie en irridium, ça ne rigole pas pour ce bloc qui sort les 15 chevaux légaux à 10 000 tr/min et 11,2 Nm de couple à 8 000 tr/min. Autres évolutions : arbres à cames aux lois de levées plus agressives, ressorts de soupapes, nouveau filtre à air, nouvel échappement avec un catalyseur plus efficace et un silencieux en acier avec le logo Aprilia. Tout est sous le contrôle d’un calculateur Marelli MIUG4.

ABS Bosch

Les SX et RX 125 sont, selon Aprilia, les premières motos de ce segment de marché à introduire l’ABS Bosch, avec une fonction "maintien au sol de la roue arrière" lors des gros freinages. Le dispositif varie cependant sur les versions : disque de 300 mm à l’avant sur la SX, 260 mm à l’avant sur la RX. Fourche inversée au programme et gros débattements de suspension : 240 mm devant, 210 mm derrière.

Bref, voici de beaux outils pour les jeunes (et moins jeunes) qui auront la chance de débuter (ou pas) sur ces engins. Côté tarif : comptez 3 899 € pour la SX et 4 099 € pour la RX, avec une disponibilité en mars 2021.