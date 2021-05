Arbres à cames revus, filtre à air, ressort de soupapes, échappement, catalyseur, culasse redessinée et bougie en irridium : elles ont nombreuses, les modifications mécaniques apportés aux petites 125 Aprilia pour que, en dépit de la mise en conformité à la norme Euro 5, plus restrictive, le niveau de performances soit conservé : c’est le cas, avec une puissance de 15 chevaux à 10 000 tr/min, et un couple de 12,2 Nm à 8 000 tr/min.

Comme les grandes !

Côté plastique, elles sont tout aussi désirables que leurs grandes soeurs, les Aprilia RSV4 1100et Tuono 1100, elles aussi remises à jour cette année. De fait, les 125 récupèrent la face avant avec le nouveau style de la marque, plus effilé, se distinguant par des optiques à LEDs. Le tableau de bord est désormais confié à une dalle numérique couleur doté de la connectivité MIA que l’on a sur d’autres modèles du groupe Piaggio. Par ailleurs, pour que la proximité avec les grandes V4 soit indiscutables, ces 125 disposent d’un cadre en aluminium, d’un frein avant avec étrier radial avec Durit aviation, bref du matos de compétition. Ne manquent plus que les ailerons sur le carénage !

Parmi les autres modifications techniques, on note l’arrivée d’un nouveau système d’ABS Bosch à deux canaux, des pneus Michelin qui remplacent les Mitas et dont la taille enfle (140 mm à l’arrière, contre 130 mm précédemment). Enfin, pour le confort, la RS récupère des demi-guidons plus hauts de 18 mm que précédemment, ce qui n’empêchera nullement de se prendre pour un pilote puisque le shifter est toujours proposé en option.

Côté tarif, on est à partir de 5399 € pour la RS 125 (5599 € en coloris Replica), tandis que la Tuono s’offre à vous contre 4489 €.