La rareté, l’exclusivité, la désirabilité, autant de petites choses soigneusement étudiées en marketing et qui permettent de faire grimper les prix : saluons donc l’audace de Yamaha qui vient de lancer sa série limitée Tmax 560 20ème anniversaire, au tarif de 15 999 €. Et non, ce n’est pas un poisson d’avril.

Le plein de carbone forgé

Certes, ce Tmax soigne son apparence (même si d’aucuns auraient préféré un hommage plus appuyé à la teinte jaune du modèle originel). En effet, on trouve des selles et poignées chauffantes, un coloris exclusif Tech Graphite rehaussé de quelques touches de jaune, des roues de couleur bronze... De quoi célébrer en beauté ce phénomène qui s’est déjà vendu à plus de 300 000 unités.

Ca vous fait envie ? 560 exemplaires seront produits, pas un de plus...