Ça bouge chez Aprilia cette année ! Après nous avoir présenté la RS 660, une sportive routière aussi prometteuse que surprenante (voir notre essai dans Moto Magazine 372), voilà que débarque sur nos routes la déclinaison roadster de la RS, la Tuono 660. Assurément, c’est avec ce modèle qu’Aprilia risque de bousculer le marché du roadster de moyenne cylindrée.

Disponible en A2 !

Autant le dire de suite, lors de l’essai de la RS 660 en fin d’année dernière, nous avons été vraiment surpris par l’engin ! Pour le coup, Aprilia avait frappé juste en proposant une sportive « enfin » utilisable par tous, et en plus sur la route ! Alors oui, le marché de la sportive routière n’est vraiment pas le plus important en Europe, mais nous avions vite compris que la base technique de cette « RS » allait rapidement être transféré pour l’élaboration d’un roadster sportif de moyenne cylindrée. Et là, c’est dans le mille que tape Aprilia, vu que ce marché reste très actif, et que la concurrence fait rage ! Alors nous, à Moto Magazine, on applaudit des deux mains ce nouveau petit roadster italien, surtout qu’en plus, ce n’est pas le plus laid du marché !! Dommage cependant qu’Aprilia n’ait pas gardé la centrale IMU, afin de contenir le coût de la Tuono 660 (coût qui ne baisse pas tant que ça, du coup, puisque l’on économise 500 euros sur la Tuono en faisant aussi l’impasse sur le carénage)… Fini l’ABS sur l’angle, du coup…

Côté tarif, à 10 550 €, elle est certes chère pour sa cylindrée, mais le niveau de prestations en fera toutefois une concurrente aux autres roadsters affutés du marché : Triumph Street Triple 765 RS (12 100 €), KTM 890 Duke R (11 900 €) et Yamaha MT-09 (9 499 €). La moto arrive en février en concessions, autant dire que vous pourrez bientôt en lire l’essai !

Les aspects techniques :

En attendant, voici ce qu’il faut retenir de cette Tuono 660.

Tout nouveau moteur bicylindre de 659 cm3

Une puissance de 95 ch (soit 5 de moins que la RS 660)

Une transmission finale plus courte que sur la RS 660

Des flancs de carénage à double couche comme sur la sportive RS

Des déports de Té réduits comparé à la RS 660 (empattement raccourci) pour plus de maniabilité

5 modes cartographiques (Commute, Dynamic, Individual, Challenge, Time Attack)

ABS (2 modes possibles)

Contrôle de traction « ATC » (deconnectable)

Wheelies control « AWC » (deconnectable)

Cruise control « ACC »

Quickshilt « AQS »

Frein moteur à deux niveaux « AEB »

Écran TFT avec deux modes d’affichage (route et piste)

Batterie Lithium

Éclairage avec DRL

Application « Aprilia Multimedia Platform »

183 kilos avec les pleins

820 mm de hauteur de selle